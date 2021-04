Business news: Algeria, importazioni alimentari superano i 10 miliardi di dollari all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di prodotti alimentari da parte dell’Algeria hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari all’anno. Lo ha dichiarato il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad, aprendo il Forum sugli investimenti agricoli e l’industria alimentare ad Algeri. Il premier ha affermato che il settore agricolo contribuisce al prodotto interno lordo per oltre il 12,4 per cento, mentre questo settore ha prodotto 25 miliardi di dollari nel 2020 contro i 23 miliardi del 2019. Djerad ha spiegato che il settore agricolo è uno dei settori più importanti che forniscono lavoro, impiegando 2,5 milioni di persone. Nel suo intervento, il premier algerino ha sottolineato che il governo sta attuando un piano per modernizzare il settore dell’agricoltura. Tra le iniziative indicate da Djerad la creazione di un ufficio responsabile per lo sviluppo dell'agricoltura nel deserto, accelerando il collegamento delle aree agricole e progetti di investimento. Il Forum che ha preso il via ad Algeri ha visto la partecipazione dei ministri del ministro dell’Agricoltura Abdelhamid Hemdani e del consigliere del presidente della Repubblica, Abdelhafid Allahoum. L’evento è organizzato sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, e vede anche la partecipazione di operatori economici e investitori, organizzazioni dei datori di lavoro e istituzioni ed enti pubblici e privati. (Ala)