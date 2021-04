Business news: Banca centrale Egitto, deficit commerciale su del 6,6 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale non petrolifero è aumentato del 6,6 per cento, toccando i 19,1 miliardi di dollari, nel dal primo luglio al 31 dicembre 2020. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca centrale d’Egitto relativi al primo semestre dell’anno fiscale 2020/2021. La bilancia commerciale ha toccato i 10,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno fiscale in corso (primo ottobre-31 dicembre 2020), in aumento del 7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente. I dati riflettono un calo delle esportazioni, che nel secondo trimestre sono state pari a 6,6 miliardi, in diminuzione rispetto ai 7,1 miliardi nello stesso periodo dell’anno fiscale precedente. Al contrario, le importazioni hanno fatto registrare un incremento dell’1 per cento circa, raggiungendo i 17,3 miliardi di dollari. Su base trimestrale, il deficit del Paese è aumentato del 24 per cento. (Res)