Business news: Arabia Saudita, lanciato servizio online per reclami imprenditori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze saudita ha lanciato un servizio online per gestire le richieste di finanziamento di appaltatori e fornitori privati. Lo riferisce il quotidiano “Arab News”. La piattaforma "Etimad" è stata istituita in collaborazione con il Centro nazionale per i sistemi di gestione delle risorse del governo (National Center for Government Resource Systems, Ncgr). Il servizio consentirà ad appaltatori e fornitori del settore privato di presentare le loro richieste finanziarie direttamente alle agenzie governative, ha affermato Ahmed Alsuwaiyan, responsabile di Ncgr. I grandi progetti, soprattutto quelli infrastrutturali, producono una serie di reclami contrattuali innescati da circostanze impreviste, variazioni ai progetti originali e una serie di altri fattori dovuti a richieste del clienti, appaltatori o entrambi. Il ministero delle Finanze ha affermato che questa nuova piattaforma consentirà di sviluppare e realizzare i progetti in modo trasparente ed efficiente. (Res)