Business news: Algeria, Sonatrach risolve contratto con Petroceltic su concessione gas

- La società algerina Sonatrach ha annunciato di aver risolto in data 12 aprile 2021 il contratto per l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi sul perimetro Isarène (blocchi 228 e 229a), concluso il 26 settembre 2004 con la società Petroceltic International Plc, relativo a le attività di prospezione, ricerca, sfruttamento e trasporto mediante condotte di idrocarburi. Sonatrach ha dichiarato di aver proceduto a tale risoluzione "in conformità con il contratto e in particolare le clausole che riconoscono questo diritto". L’azienda algerina ha aggiunto "di aver esercitato questo diritto dopo aver chiesto invano alla Petroceltic di adempiere ai suoi obblighi contrattuali". Il comunicato aggiunge che “in virtù della notifica di cessazione, viene concesso un periodo a Petroceltic per effettuare il trasferimento delle operazioni petrolifere a Sonatrach". Vale la pena ricordare che Petroceltic, il cui tasso di partecipazione nel perimetro di Isarène era di circa il 75 per cento al momento della firma del contratto, ha ridotto significativamente la sua partecipazione con due successivi trasferimenti dei suoi diritti e obblighi formalizzati dagli emendamenti. Alla data di cessazione, questa percentuale era del 38,25 per cento. Il piano di sviluppo di questo perimetro è stato approvato nel 2012 per la messa in servizio nel 2017 con un livello di produzione di 10 milioni di metri cubi di gas al giorno di gas, 17.000 barili al giorno di Gpl e 11.500 barili al giorno di condensati. Sonatrach ha affermato che continuerà gli sforzi di sviluppo di questo progetto con l'obiettivo di portare questo giacimento in produzione nel novembre 2022. (Ala)