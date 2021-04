Business news: Uganda e Tanzania firmano accordi per avvio oleodotto Hoima-Tanga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Uganda e Tanzania e le compagnie petrolifere Total e Cnooc hanno firmato a Kampala tre accordi per il via libera definitivo alla costruzione dell'Oleodotto dell'Africa orientale (Eacop) che collegherà la raffineria ugandese di Hoima al porto tanzaniano di Tanga. Gli accordi, secondo quanto riferito dai media locali, sono stati firmati in occasione del primo viaggio all'estero della neoeletta presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Quest'ultima, insieme all'omologo ugandese Yoweri Museveni, ha partecipato alla firma dei tre accordi che includono: un accordo del governo ospitante per l'oleodotto, un accordo sulle tariffe e sui trasporti e un accordo di partecipazione azionaria.I firmatari, secondo quanto riferito dal segretario permanente del ministero dell'Energia ugandese Robert Kasande, hanno ora deciso di "avviare gli investimenti nella costruzione di infrastrutture che produrranno e trasporteranno il petrolio greggio". Alla cerimonia di firma hanno preso parte anche i rappresentanti della compagnia petrolifera francese Total e della cinese Cnooc, che possiedono i giacimenti petroliferi dell'Uganda dopo che la britannica Tullow Oil è uscita dal mercato ugandese lo scorso anno. (Res)