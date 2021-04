Business news: Francia stanzierà 3,5 miliardi di euro a sostegno delle Pmi nigeriane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sosterrà con 3,5 miliardi di euro le attività delle Piccole e medie imprese (Pmi) nigeriane, uno sforzo che concretizza la volontà di Parigi di stringere la cooperazione con il Paese africano, prima economia del continente. Lo ha annunciato il ministro francese per il Commercio estero e l'attrattività, Franck Riester, che in questi giorni si trova in visita di lavoro in Nigeria. Arrivato ieri ad Abuja, secondo quanto riferito dall'ambasciata francese Riester si intratterrà nel Paese fino a domani, 14 aprile, e parteciperà oggi la conferenza "Scegli l'Africa". "La Nigeria, prima economia dell'Africa, è un partner strategico della Francia. Questa mattina apro la mia missione per approfondire le nostre lungimiranti relazioni economiche", ha scritto oggi Riester su Twitter. L'iniziativa di sostegno alle Pmi nigeriane, voluta dal presidente francese Emmanuel Macron, consentirà secondo il ministro all'Africa di beneficiare appieno delle opportunità della rivoluzione digitale. (Res)