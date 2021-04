Business news: Opec, tre tipi di petrolio nigeriano scambiati con maggior sconto a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra la disponibilità di grandi volumi petroliferi rimasti invenduti nel mercato dell'Africa occidentale, tre dei principali tipi di petrolio greggio della Nigeria - Bonny Light, Forcados e Qua Iboe - sono stati scambiati con uno sconto maggiore durante il mese di marzo, scendendo rispettivamente di 55, 33 e 65 centesimi di dollaro. Lo ha dichiarato l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) nel suo ultimo rapporto, spiegando che i differenziali grezzi delle tre tipologie di petrolio sono da considerare su una media mensile rispetto al benchmark Brent. Secondo l'organizzazione, i fondamentali generali del mercato fisico del greggio sono rimasti deboli a marzo, fattore che si è riflesso nell'appiattimento delle curve a termine dei prezzi e nei bassi differenziali del greggio. Tra i fattori che hanno influenzato i differenziali del greggio l'Opec cita l'elevata disponibilità di volumi di petrolio per i carichi di marzo e aprile, in particolare nel bacino atlantico, e la domanda petrolifera debole dalle raffinerie a causa della manutenzione primaverile, soprattutto in Asia. Altri fattori sono stati la lenta ripresa delle operazioni di raffinazione degli Stati Uniti dopo le interruzioni di febbraio e la debole domanda europea, in parte a causa del ripristino delle limitazioni alla mobilità e dei blocchi locali dovuti alla pandemia di Covid-19. (Res)