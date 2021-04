Business news: Cina, esportazioni di smartphone aumentate del 67,7 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di smartphone prodotti in Cina sono aumentate del 67,7 per cento su base annua a 35,5 milioni di unità nel mese di marzo. Lo ha reso noto la China Academy of Information and Communications (Caict), un think tank nazionale. Le cifre mostrano che l'industria dei telefoni è tornata ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19. La diffusione del nuovo coronavirus all'inizio del 2020 aveva danneggiato il settore degli smartphone in Cina, ma l'industria è in rapida ripresa. (Cip)