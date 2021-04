Business news: Turkmenistan-Qatar, gli imprenditori interessati a rafforzare cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkmenistan e Qatar sono interessati a rafforzare la cooperazione economica e commerciale. È quanto, secondo l’agenzia di stampa ufficiale turkmena, è emerso al termine di un incontro online tra i rappresentanti delle Camere di commercio e dell’industria dei due Paesi. In particolare, sono stati valutati nuovi progetti congiunti in materia di industria, energia, trasporti e comunicazioni attraverso l’uso delle tecnologie digitali e le infrastrutture portuali. Il Turkmenistan si è detto interessato a coinvolgere i maggiori attori finanziari del Qatar nell’attuazione del progetto di gasdotto Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), lanciato nel dicembre del 2015. Inoltre, la holding qatariota Al Qamra e il governo turkeno hanno firmato un protocollo d’intesa per il finanziamento di potenziali progetti d’investimento in Turkmenistan. A questo proposito, la Banca di Stato per gli affari economici esteri di Ashgabat ha presentato ai rappresentanti del Qatar le più importanti iniziative in corso nel Paese. Le parti hanno dedicato particolare attenzione all’espansione del mercato interno e all’incremento della capacità di esportazione del Turkmenistan. (Res)