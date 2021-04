Business news: Ict, la Cina diventa primo mercato mondiale dei macchinari per semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli acquisti di nuovi macchinari per semiconduttori da parte della Cina continentale sono aumentate del 39 per cento a 18,72 miliardi di dollari nel 2020. Tale crescita ha fatto della Cina il primo mercato mondiale di macchinari per la produzione di semiconduttori, davanti a Taiwan (17,15 miliardi di dollari), Corea del Sud e Giappone. Lo ha reso noto tramite un rapporto Semi, una associazione industriale statunitense che rappresenta i fornitori di macchinari e materiali per microchip. L'emergere della Cina come primo mercato mondiale dei materiali per semiconduttori, necessari alla lavorazione, all'assemblaggio, al confezionamento e al collaudo, arriva in un momento in cui il Paese è in corsa per il primato tecnologico contro gli Stati Uniti. Il governo cinese ha incentivato l'industria nazionale dei chip con politiche favorevoli, dagli sconti fiscali ai sussidi governativi. L'autorità doganale cinese ha anche azzerato i dazi all'importazione per i macchinari necessari al settore fino al 2030. Tuttavia, alla Cina è ancora vietato acquistare le apparecchiature più avanzate necessarie per produrre chip nei nodi all'avanguardia, comprese le macchine litografiche per ultravioletti estremi (Euv) dell'azienda olandese Asml. L'amministratore delegato dell'Asml Peter Wennink ha affermato durante un evento online a tema che "i controlli sulle esportazioni in Cina non solo non fermeranno il progresso tecnologico del Paese, ma danneggeranno anche l'economia degli Stati Uniti. I controlli sulle esportazioni costano posti di lavoro e reddito", ha detto Wennink. (Cip)