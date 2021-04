Business news: l’Iran progetta di esportare energia elettrica in Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta lavorando a un piano per esportare l’elettricità verso l’Oman, vicino meridionale, attraverso il mare. Lo ha annunciato il portavoce per l’Industria elettrica del ministero iraniano dell’Energia, Mostafa Rajabi Mashhadi, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Ilna”. “Per i Paesi con cui condividiamo un confine marittimo, sono in corso studi che dovranno essere completati in modo che sia possibile raggiungere una conclusione su questioni tecniche, e anche il piano per esportare l’elettricità in Oman è in questa fase”, ha detto Mashhadi. Il progetto prioritario resta stabilire scambi di energia elettrica con tutti i Paesi confinanti via terra, ha proseguito il portavoce, e tale piano è attualmente in piedi. Per quanto riguarda i vicini arabi meridionali, Mashhadi ha detto: “Hanno avuto luogo colloqui tecnici tra consulenti e appaltatori, e sono state considerate alcune soluzioni, ma non è stato siglato ancora nessun contratto per scambi di energia”. Per quanto riguarda gli scambi con l’Afghanistan e l’Iraq, il portavoce del dicastero iraniano ha sottolineato che attualmente “non è in corso alcun negoziato specifico per aumentare le esportazioni”, anche se entrambi i Paesi hanno avanzato richieste in tal senso. In precedenza, durante il mese di aprile, il capo dell’ufficio arabo e africano dell’Organizzazione per la promozione commerciale dell’Iran (Tpo), Farzad Piltan, ha annunciato che il Paese progetta di avviare nel prossimo futuro esportazioni di gas ed elettricità in Oman. (Res)