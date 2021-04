Business news: Libia, parlamento chiede al governo di ritirare la proposta di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Libia ha chiesto al Governo di unità nazionale di ritirare la proposta di bilancio per il 2021. Un rapporto speciale redatto dalla Camera dei rappresentanti, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare in anteprima, chiede di sospendere il budget di quasi 100 miliardi di dinari libici (21,6 miliardi di dollari) perché questo avrebbe “un impatto negativo sull'economia nazionale”. La proposta di bilancio sarebbe stata preparata “senza tenere conto degli obiettivi reali e delle condizioni economiche del governo”. Il progetto concederebbe al premier Dabaiba di disporre in estrema libertà di 4,7 miliardi di dinari (893 milioni di dollari) di rate del debito pubblico: tale procedura, in sintesi, sarebbe errata secondo il rapporto parlamentare. Inoltre, secondo il testo, l’utilizzo senza freni dell’aumento delle entrate petrolifere da parte del governo “danneggerà le riserve in valuta estera dello Stato”. La proposta di bilancio consente al ministero delle Finanze di erogare stanziamenti per qualsiasi ente dipendente dal Tesoro pubblico, previa l'approvazione del Consiglio dei ministri: il rischio, spiega il rapporto, è che il governo possa così finanziare le agenzie governative “deviando dalla legge di bilancio”. La voce relativa alla possibilità di stanziare fondi di emergenza da parte del governo, avverte il report parlamentare, “potrebbe aumentare a dismisura la spesa pubblica”. Inoltre, lo stanziamento di 1,2 miliardi di dinari come “voci varie”, denuncia il report, “è troppo ampio”. Il rapporto parlamentare avverte del "pericolo della corruzione" nei finanziamenti delle cure all’estero, per cui è prevista una copertura di 705 milioni di dinari libici, una cifra che “porterà al depauperamento dei fondi del ministero della Salute”. Il report presenta una serie di raccomandazioni, tra cui “il ritiro del progetto di bilancio al governo e la sua revisione”, l'identificazione delle esigenze di tutti i settori con una mappa di attuazione integrata e la “ricerca di fonti di finanziamento alternative al petrolio”. Il rapporto del parlamento raccomanda infine una sostanziale riduzione della maggior parte dei capitoli del bilancio, se non addirittura la cancellazione di alcune voci. Vale la pena ricordare che la Libia è entrata nel quarto mese dell'anno senza l'approvazione del bilancio generale. Il dibattito sull'enorme dimensione del budget è aperto: alcuni ritengono abbia conseguenze negative, altri credono che sia inevitabile spendere enormi cifre alla luce di ciò che è accaduto al Paese. (Lit)