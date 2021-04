Business news: Tunisia, deficit commerciale diminuito del 12,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Tunisia è diminuito durante il primo trimestre del 2021 del 12,4 per cento, raggiungendo 3069,335 milioni di dinari (940 milioni di euro) rispetto a 3505,654 milioni di dinari (1.074 milioni di euro) dello stesso periodo del 2020. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di statistica pubblicati lunedì 12 aprile. Il tasso di copertura è aumentato di 3,4 punti rispetto allo stesso periodo del 2020, al 78,4 per cento nel primo trimestre del 2021, rispetto al 75 per cento dello stesso periodo nel 2020. Gli scambi commerciali della Tunisia con l'estero a prezzi correnti durante il primo trimestre del 2021 ha registrato un aumento delle esportazioni del 6,2 per cento, raggiungendo 11.161 milioni di dinari (3.419 milioni di euro), rispetto ai 10.514 milioni di dinari (3.221 milioni di euro) dello stesso periodo. Anche le importazioni hanno registrato, alla fine di marzo 2021, un aumento dell'1,5 per cento, rispetto a un calo dell'11,4 per cento nel primo trimestre del 2020. Il valore delle importazioni è ammontato a 14.231 milioni di dinari (4.359 milioni di euro), rispetto a 14.020 milioni di dinari (4.294 milioni di euro) nello stesso periodo del 2020. (Tut)