Business news: Turchia, Banca centrale vieta utilizzo di criptovalute nei pagamenti

- La Banca centrale della Turchia (Bcrt) vieterà a partire dal 30 aprile l’utilizzo nei pagamenti di criptovalute, ritenute “significativamente rischiose” per le parti coinvolte nelle transazioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando un comunicato della Bcrt. La Banca ha messo in guardia dai rischi rappresentati dalle criptovalute, come il non essere soggette a nessun meccanismo di supervisione o a un’Autorità regolatrice centrale, l’essere eccessivamente volatili e potenzialmente utilizzabili in operazioni illegali, a causa della loro struttura anonima. I portafogli possono essere rubati e utilizzati illegalmente senza l’autorizzazione dei loro detentori e le transazioni sono irrevocabili, ha aggiunto la Banca. “Il loro uso nei pagamenti può causare perdite non recuperabili per le parti delle transazioni (…) ed esse includono elementi che possono minare la fiducia in metodi e strumenti attualmente utilizzati nei pagamenti”, prosegue la nota della Banca. (Tua)