Business news: Algeria, tensioni per aumento prezzi alimentari e presunti esaurimenti scorte

- L’Algeria assiste da alcuni giorni a tensioni riguardo ad alcuni prodotti alimentari e alla distribuzione di diversi beni di prima necessità, come il latte e l’olio vegetale, che registrano in apparenza un esaurimento delle scorte. Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha affermato durante la sua ultima dichiarazione ai media che alcune “parti” mirano a seminare zizzania all’interno della società algerina creando un falso esaurimento di tali prodotti necessari, mentre le scorte di questi beni sono in realtà stabili e tutte le merci sono disponibili. Con il mese sacro islamico di Ramadan, noto per i raduni delle famiglie e per un aumento del consumo di beni alimentari, la crisi complica ulteriormente “gli sforzi del governo” per alimentare il mercato nazionale e per combattere l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Il capo dell’Associazione algerina dei commercianti e degli artigiani, Hadj Tahar Boulnouar, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che “i mercati hanno visto un aumento moderato dei prezzi, a causa della forte domanda e della stabilità dell’offerta sui mercati all’ingrosso, particolarmente per quanto riguarda frutta e verdura”. I prezzi di questi prodotti “e di tutte le derrate alimentari vedranno una diminuzione notevole, di più del 50 per cento, a partire dal quarto o quinto giorno del mese sacro”, ha detto Boulnouar. I “piccoli mercati” che il governo di Algeri ha deciso di aprire, e che permettono ai consumatori di acquistare direttamente dai produttori, non bastano a fermare la speculazione”, ha aggiunto. Vale la pena ricordare che in vista del Ramadan il governo algerino ha adottato una serie di misure, decidendo di “inondare” i mercati di merci e di aprire i magazzini di frutta e verdura. Il ministero del Commercio ha anche deciso di annullare il diritto preventivo temporaneo applicato a numerosi prodotti di importazione, fino a metà del mese sacro. Secondo il quotidiano “El Watan” il prezzo dei prodotti alimentari non riguarda specialmente i prodotti sovvenzionati, che negli ultimi mesi hanno assistito a forti aumenti di prezzo mettendo in difficoltà numerose famiglie algerine. Il prezzo della pasta, per esempio, ha visto nell’arco di quattro mesi un aumento di quasi il 100 per cento. Secondo alcuni industriali, dietro l’inflazione di questi prodotti vi sono il deprezzamento del dinaro, l’aumento dei costi di trasporto e dei prezzi delle materie prime sul mercato internazionale. L’Associazione algerina per la protezione dei consumatori ha manifestato “preoccupazione” per l’aumento di tali prezzi. Il presidente dell’Associazione, Mostapha Zebdi, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che “l’aumento (del prezzo) di questi prodotti è preoccupante, perché si assiste a una riduzione del potere d’acquisto”. Il presidente Tebboune, ha aggiunto Zebdi, ha rivelato la determinazione dello Stato a lottare contro il monopolio e la speculazione e a sostenere il contributo della società civile in quest’ambito. Il presidente dell’Associazione ha aggiunto che “alcuni prodotti venduti presso l’agricoltore a un certo prezzo si trovano sul mercato a dieci volte tanto”. (Ala)