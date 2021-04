Business news: Skiet inaugura secondo stabilimento per componenti batterie in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SK IT Technology Co. (Skiet), sussidiaria del colosso sudcoreano dei materiali per batterie SK Innovation, ha annunciato il 13 aprile l'apertura del suo secondo stabilimento cinese per la produzione di separatori per batterie. L'azienda ha inaugurato la sua prima linea produttiva al di fuori della Corea del Sud a Changzhou, nella Cina sud-orientale, lo scorso novembre. Tale stabilimento ha elevato la capacità produttiva dell'azienda a 510milioni di metri quadrati annui, abbastanza per 500mila batterie per auto elettriche. Il nuovo stabilimento cinese dell'azienda verrà destinato all'ulteriore aumento della produzione di separatori per batterie agli ioni di litio. Skiet ha annunciato di aver già stretto accordi di fornitura per quest'anno, e di essere pronta ad aumentare la produzione in linea con la crescente domanda di batterie per veicoli elettrici. (Git)