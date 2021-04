Business news: Cina, il produttore di droni Dji entra nel mercato delle auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande produttore mondiale di droni per consumatori Dji ha reso noto in un comunicato, che lancerà la sua prima soluzione per veicoli intelligenti al salone dell'auto di Shanghai della prossima settimana. La società di Shenzhen ha presentato sui social media un nuovo marchio che si concentrerà su ricerca e sviluppo, produzione e vendita di sistemi di guida intelligenti e dei loro componenti principali, Dji Auto. Secondo la società di ricerca Drone Industry Insights, I droni di Dji rappresentano dal 70 all'80 per cento del mercato globale e gran parte della tecnologia utilizzata nella creazione di droni, inclusi sensori come Lidar, sono anche tecnologie chiave per soluzioni a guida autonoma. (Cip)