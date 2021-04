Business news: veicoli passeggeri, vendite ingrosso aumentate del 3,39 a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite all’ingrosso di veicoli per passeggeri in India sono aumentate a marzo del 3,39 per cento rispetto al mese precedente, arrivando a 290.939 unità, e sono più che raddoppiate rispetto alle 135.196 dello stesso mese dell’anno scorso. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). Tra i principali produttori, Maruti Suzuki India (Msi) ha registrato una crescita mensile dello 0,9 per cento; Hyundai Motor India dell’1,93 per cento; Tata Motors dell’8,9 per cento e Mahindra and Mahindra dell’8,5 per cento. Per quanto riguarda i segmenti, i mezzi a due ruote hanno segnato un incremento del 4,9 per cento (circa 1,5 milioni di unità) e i motocicli del 9,19 per cento (circa un milione) mentre gli scooter hanno subito un calo dell’1,5 per cento (464.744 unità). (Inn)