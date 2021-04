Business news: la Cina punterà sull'aerospaziale come industria strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a compiere "grandi sforzi per promuovere l'aerospaziale come industria emergente strategica nei prossimi cinque anni". Lo ha dichiarato Zhang Kejian, il capo dell'Amministrazione cinese spaziale (China National Space Administration, Cnsa). Stando alle linee guida del quattordicesimo piano quinquennale, Zhang ha evidenziato che "la Cina promuoverà progetti scientifici e tecnologici prioritari nel campo aerospaziale". I progetti "includeranno la quarta fase del programma di esplorazione lunare e l'esplorazione interplanetaria come la ricognizione di asteroidi", ha riferito Zhang all'agenzia di stampa cinese "Xinhua". "La Cina costruirà anche un sistema di infrastrutture spaziali per comunicazioni, navigazione e telerilevamento su scala internazionale", ha concluso il dirigente. Quest'anno sarà anche pubblicata una nuova edizione del Libro bianco sulle attività spaziali in Cina. (Cip)