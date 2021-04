Business news: l'Italia presenta al Giappone offerte produttive e tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto il 14 aprile il B2B workshop “Italy-Japan space cooperation for emerging global challenges”, organizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tokyo e Ice-Agenzia ed in partenariato con l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e le tre Associazioni di categoria rappresentative della filiera italiana dell’aerospazio (Aiad, Aipas e Asas). Lo rende noto la sede diplomatica italiana in un comunicato. All’iniziativa, fortemente voluta dal Sistema Italia per promuovere le eccellenze tecnologiche nazionali del settore, è intervenuto il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, che ha affermato: “Italia e Giappone sono tra le principali potenze spaziali a livello mondiale e condividono la stessa visione sul ruolo strategico delle tecnologie spaziali per assicurare un futuro prospero e sostenibile alle prossime generazioni. Il nostro sguardo arriva lontano: con la partecipazione alle più importanti missioni di esplorazione spaziale e grazie alle rispettive industrie di eccellenza, Italia e Giappone lavorano insieme per riportare l'uomo sulla Luna ed arrivare su Marte”. (Git)