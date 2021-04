Business news: Vietnam, Vingroup valuta Ipo o Spac per la sua unità produttrice di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato vietnamita Vingroup ha annunciato di essere impegnato a valutare una offerta pubblica iniziale (Ipo) o una fusione tramite Spac per raccogliere il capitale necessario alla sua unità produttrice di automobili, VinFast. L'annuncio, pubblicato sul sito web di Vingroup, conferma che la più grande società quotata del Vietnam è intenzionata a quotare in borsa anche la sua unità automobilistica. Le prime indiscrezioni in merito ad una possibile Ipo negli Stati Uniti, che sarebbe la prima in assoluto da parte di una società vietnamita, ha spinto il titolo di Vingroup sulla borsa di Ho Chi Minh City in rialzo del 6 per cento nella giornata di martedì, 13 aprile. Vingroup, conglomerato fondato dall'uomo più ricco del Vietnam, ha annunciato nei giorni scorsi anche la fusione tra il conglomerato con sede a Singapore Grab, e una Spac quotata al Nasdaq, per dare vita ad una società dal valore di mercato stimato in 40 miliardi di dollari. (Fim)