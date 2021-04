Business news: Cina, municipalità di Chongqing punta su 5G e automazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha accelerato la trasformazione intelligente negli ultimi anni, potenziando le industrie manifatturiere tradizionali con tecnologie 5G e reti internet industriali. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". In particolare, la città ha implementato 49 mila stazioni 5G, registrando oltre 4,8 milioni di utenti, e prevede di costruire 150 mila stazioni entro il 2025. Inoltre, l'importante centro industriale e di produzione automobilistica sta spingendo sull'automazione. La società di logistica automobilistica Changan Minsheng, ad esempio, utilizza veicoli senza conducente per il trasporto di merci. "Queste motrici possono aiutare a migliorare l'efficienza di trasferimento del 30 per cento, risparmiando circa tre milioni di yuan (circa 348 mila euro) ogni anno", ha dichiarato un dirigente dell'azienda, Li Xiang. Oltre ai trasporti, anche l'industria manifatturiera sta abbracciando questa tendenza. Nello stabilimento di Liangjiang della casa automobilistica Changan Automobile, robot e bracci robotici dominano i lavori, con pochi lavoratori responsabili della gestione e della manutenzione delle attrezzature. Tali tecnologie hanno raddoppiato l'efficienza della fabbrica, riducendo la forza lavoro di quasi il 50 per cento. (Cip)