Business news: Golfo, nel 2021 attesa crescita settore petrolchimico dell’1,2 per cento

- L’Associazione del Golfo per il settore petrolchimico e chimico (Gpca) ha stimato che l’industria petrolchimica del Paesi della regione potrebbe realizzare, durante l’anno corrente, una crescita dell’1,2 per cento, nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. Lo ha detto al quotidiano saudita “Al Eqtisadiya” il segretario generale dell’Associazione, Abdulwahab Al Sadoun, secondo cui le stime per il settore tengono in considerazione le aspettative dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per il 2021. Secondo l’Omc, il settore nel Golfo crescerà quest’anno del 10 per cento rispetto al 2020, e il commercio di prodotti chimici, sostenuto dalla ripresa dei prezzi del petrolio, vedrà un aumento del 7,2 per cento su base annua in tutta la regione. Tale crescita dovrebbe garantire un aumento del 20 per cento dei ricavi del settore, con entrate oscillanti tra i 60 e i 65 miliardi di dollari. (Res)