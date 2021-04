Business news: Libia, Cda Banca centrale boccia nomina vertici Foreign Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro membri su sette del Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Libia hanno bocciato la nomina del comitato di gestione della Foreign Bank guidata da Muhammad al Darrat, leader del partito Fronte nazionale di salvezza. La notizia assume particolare rilevanza perché sui conti della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica) della Libyan Foreign Bank vengono versati i proventi delle esportazioni petrolifere. Il sito web d’informazione libico “Al Saa 24” riferisce che Abd al-Rahman Abel, Marja Ghaith, Ali Salem e Muhammad al-Mukhtar, questi i nomi dei membri del Cda, "hanno chiesto nella corrispondenza ufficiale che il governatore della Banca centrale, al-Sadiq Omar al-Kabir, annulli la decisione e si allontani dagli interessi di parte". Le fonti di “Al Saa 24” riferiscono che “i membri del Cda hanno chiesto ad Al Kabir di non modificare lo status della Foreign Bank fino alla piena riunione del Consiglio di amministrazione centrale”, chiedendo di “non pregiudicare nuovamente l'unità del Consiglio". Al Kabir, governatore della Banca centrale della Libia, inviso alla Camera dei rappresentanti, ha riconfigurato il comitato di gestione temporanea della Foriegn Bank, scegliendo Muhammad al Darrat come capo del nuovo Cda. Il decreto di Al-Kabir numero 31 del 2021 nomina anche Khaled Amr al Consol vice capo del Cda, di cui fanno parte anche Ahmed Abed Rabbo al Abbar, Ahmed al Muntaser al Mihoub, Mustafa Muhammad al Mani, Othman Muhammad Abdel Qader e Khaled Khalifa Hussein Taher al Hassi. Al Darrat, cittadino libico con passaporto statunitense 2011, è emerso nel 2011 come attivista politico: da allora è stato protagonista di programmi politici sui canali tv satellitari, dopo aver lasciato il suo lavoro di venditore e rappresentante in un'azienda. Da analista e attivista, Al Darrat ha poi deciso di “scendere in campo” presentandosi alle elezioni del 2012 a Misurata e venendo eletto nel Congresso generale nazionale, dove ha presieduto la commissione Finanze. Al Darrat era a capo del Fronte nazionale per la salvezza della Libia e ha partecipato al dialogo politico di Skhirat nel 2015. (Lit)