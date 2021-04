Business news: il 23 aprile webinar su opportunità commerciali in Cina e a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 23 aprile un webinar organizzato da Exportiamo.it e da Invest Hong Kong, il dipartimento del governo della Regione amministrativa speciale responsabile dell’assistenza alle imprese straniere, per analizzare le opportunità per le aziende in due segmenti di punta del sistema Italia in Cina e nell’ex colonia britannica: l’enogastronomico ed il lusso in tutte le sue sfaccettature. Con le testimonianze di due “insider” quali Sindy Wong (responsabile della divisione “Tourism & Hospitality” di InvestHK) e Angelica Leung (responsabile della divisione “Consumer Products” di InvestHK), il webinar si propone di rispondere alle domande sulle opportunità per le imprese italiane nello scenario post-Covid in Cina e a Hong Kong e su come comportarsi in mercati che “a breve saranno letteralmente presi d’assalto da tutti i nostri concorrenti mondiali”. “Mai come adesso – scrivono gli organizzatori - a causa dell’astinenza da viaggi e contatti diretti, è fondamentale, infatti, saper programmare e stabilire una strategia adeguata. Il modo migliore per farlo è affidarsi agli ‘esperti’, cioè coloro che dall’interno hanno il polso della situazione e possono riferire quali sono le tendenze e le novità in atto. Senza tralasciare la testimonianza di coloro che ‘ce l’hanno fatta’, come Vincenzo Dubla, fondatore e amministratore di Tablo, che può essere un ausilio prezioso per evitare errori ed incomprensioni in un mercato delicato e multiforme come quello cinese”. L’appuntamento è alle ore 10 e a introdurre i lavori sarà Alessio Gambino, amministratore delegato e fondatore di Exportiamo.it ed Ibs Italia. (Nys)