Business news: Arabia Saudita, start-up raccolgono 76 milioni di dollari nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le start-up dell’Arabia Saudita hanno raccolto 76 milioni di dollari in finanziamenti nel primo trimestre del 2021, in aumento del 137,5 per cento rispetto ai fondi ottenuti nel trimestre precedente (32 milioni di dollari). Secondo la piattaforma Wamda per l’imprenditoria, in tutta l’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) sono stati raccolti tra gennaio e marzo 2021 396 milioni di dollari, in 125 accordi. Il mercato principale è stato quello degli Emirati Arabi Uniti, con 38 affari per un valore complessivo di 256 milioni di dollari, mentre l’Egitto ha raccolto 22 milioni di dollari in 34 accordi, e l’Arabia Saudita 76 milioni con 28 accordi. (Res)