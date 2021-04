Business news: Cina, Huawei punta su cinque iniziative strategiche per espandere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico cinese Huawei "ottimizzerà il suo portafoglio per aumentare il business tra cinque iniziative strategiche". Lo ha dichiarato il presidente di turno della compagnia, Eric Xu, in occasione del 18mo Global Analyst Summit di Huawei a Shenzhen, tenutosi il 13 aprile. "Huawei rafforzerà in particolare le sue capacità di ingegneria del software e ridurrà la domanda dei chip verso l'estero", ha poi aggiunto Xu. Tra le altre quattro iniziative strategiche, Huawei massimizzerà il valore del 5G, la telefonia mobile di quinta generazione, e definirà il 5.5G con altri attori del settore per guidare l'evoluzione delle telecomunicazioni. Huawei "fornirà un'esperienza fluida, incentrata sull'utente in tutti i suoi scenari", ha aggiunto Xu. (Cip)