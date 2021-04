Business news: India, Dr Reddy’s potrebbe raccogliere 300 milioni di dollari dalle prime vendite dello Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dr Reddy’s Laboratories, la casa farmaceutica indiana che ha condotto gli studi integrativi sul vaccino russo Sputnik V in India, potrebbe raccogliere circa 300 milioni di dollari dalle vendite iniziali del prodotto nel Paese, ora che il regolatore dei farmaci, Drugs Controller General of India (Dcgi), ha concesso l’autorizzazione per l’uso di emergenza. Lo stima il quotidiano “The Times of India”. L’azienda ha i diritti esclusivi di commercializzazione dei primi 250 milioni di dosi. Il prezzo globale dello Sputnik è di circa dieci dollari a dose, ma al momento in India i prezzi sono controllati dal governo, che ha pagato circa 150 rupie (due dollari) a dose per gli altri due vaccini autorizzati: il Covaxin del produttore nazionale Bharat Biotech e il Covishield, come è stato chiamato l’Oxford-AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Alla Borsa di Bombay (Mumbai) il titolo azionario di Dr Reddy’s ha chiuso al ribasso, presumibilmente proprio per l’incertezza sul prezzo. Con l’apertura del mercato dei vaccini ai privati i margini della compagnia potrebbero migliorare. (Inn)