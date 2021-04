Cultura: assessore Roma, solidarietà a lavoratrici e lavoratori dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, in una nota dichiara: "Oggi ho portato a Piazza del Popolo la mia solidarietà alle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che sono venuti, anche da altre città d’Italia, a Roma per manifestare insieme". "I circa 1.000 professionisti - aggiunge - che si sono radunati per la seconda manifestazione pubblica della rete Bauli in Piazza non hanno potuto svolgere attività per più di un anno. Chiedono – come pochi giorni fa i lavoratori che hanno occupato il Globe - una riforma dell’intero comparto del settore. La pandemia ha colpito duramente la filiera del comparto e ha fatto emergere tutte le criticità del sistema di cui le istituzioni devono farsi portavoce". (Com)