Repubblica Ceca: presunti agenti russi coinvolti in caso Skripal inseriti in lista ricercati

- Aleksander Petrov e Ruslan Boshirov, sospettati in Regno Unito di aver avvelenato Sergej e Julia Skripal, sono stati inseriti nella lista dei ricercati della Repubblica Ceca. È quanto riferito dall’ufficio stampa della polizia ceca. La notizia segue l’annuncio dell’espulsione di 18 rappresentanti diplomatici russi di stanza in Repubblica Ceca che sarebbero legati alle intelligence militare ed esterna russe, Gru ed Svr, e coinvolti nelle esplosioni nei depositi di munizioni avvenute a Vrbetice nel 2014. Petrov e Boshirov sono già ricercati in Regno Unito per quanto avvenuto nel marzo del 2018 a Salisbury, mentre nel 2014 si trovavano proprio in Repubblica Ceca. I due, anche se le autorità russe non lo hanno mai confermato, sarebbero due agenti del Gru. (Vap)