Business news: Huawei investe 1 miliardo di dollari in tecnologia automobilistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese degli smartphone Huawei investirà un miliardo di dollari nella ricerca di tecnologie per la guida autonoma e per le auto elettriche, accelerando i piani per competere con Tesla e Xiaomi in uno dei principali settori tecnologici emergenti. Lo ha annunciato a Shenzhen il presidente di turno alla compagnia, Eric Xu. La tecnologia di guida autonoma di Huawei "ha già superato quella di Tesla in alcuni ambiti, ad esempio consentendo alle auto di viaggiare per oltre mille chilometri senza richiedere l'intervento umano", ha aggiunto Xu. "Collaboreremo inizialmente con tre case automobilistiche per realizzare auto a guida autonoma sotto il nome Huawei", ha affermato poi il presidente. Huawei ha già stretto accordi con Baic, Chongqing Changan Automobile e Guangzhou Automobile. "Investiremo più di un miliardo di dollari nello sviluppo di componenti per auto quest'anno", ha affermato Xu. Il presidente dell'azienda ha poi evidenziato che "la Cina aggiunge 30 milioni di auto all'anno e il numero è in crescita. Anche a limitarci al mercato interno, questo sarebbe già un grande guadagno per Huawei". (Cip)