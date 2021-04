Business news: Cina, dal 21 al 28 aprile la 19ma edizione del salone Auto Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 al 28 aprile si terrà il 19mo salone Auto Shanghai presso il Centro nazionale di esposizioni e congressi (Necc) della città cinese. L'Auto Shanghai, con un'area espositiva totale di 360 mila metri quadrati, si tiene ogni due anni dal 1985 ed è una tra le esposizioni più rilevanti per l'industria automobilistica. Quest'anno, con l'innovazione industriale guidata dalla tecnologia e con l'evoluzione delle tendenze dei consumi, la produzione automobilistica sta subendo profondi cambiamenti. Gli organizzatori di Auto Shanghai 2021 intendono dimostrare che l'industria automobilistica sarà un potente motore per promuovere la ripresa dell'economia globale e che il mercato internazionale si sta ridimensionando. Gli stand saranno suddivisi per numerose aree, tra cui design automobilistico, veicoli speciali, sistemi elettrici ed elettronici, sistemi di sicurezza e protezione dei veicoli, tecnologia di produzione, macchinari, attrezzature e strumenti correlati. Tra i partecipanti già annunciati, ci sarà l'azienda giapponese Toyota e la compagnia di droni per consumatori Dji che, proprio in questa occasione, svelerà la sua tecnologia per auto intelligenti. (Cip)