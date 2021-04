Business news: indiana Adani Ports rimossa da indici sostenibilità Dow Jones per affari in Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 aprile la compagnia indiana Adani Ports and Special Economic Zone Limited (Apsez) sarà rimossa dagli indici di sostenibilità Dow Jones. Lo ha annunciato un comunicato di S&P Dow Jones Indices, spiegando che la rimozione è da attribuire all’aumento dei rischi per la società legato alle sue relazioni commerciali con la giunta militare in Myanmar, ritenuta responsabile di gravi violazioni dei diritti umani. Adani Ports non ha ancora rilasciato commenti. Lo scorso 31 marzo aveva pubblicato un comunicato per chiarire di essersi aggiudicata l’appalto del progetto Yangon International Terminal nel 2020 attraverso un’offerta competitiva a livello globale e per condannare le violazioni dei diritti fondamentali. (Nys)