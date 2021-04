Business news: India, produzione industriale contratta del 3,6 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India si è contratta del 3,6 per cento a febbraio, dopo il calo dello 0,9 per cento del mese precedente. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). La contrazione è stata determinata dai settori manifatturiero, minerario, dei beni capitali, dei materiali da costruzione e dei prodotti di consumo non durevoli. L’industria manifatturiera, che rappresenta quasi il 77 per cento dell’indice, si è contratta del 3,7 per cento. In controtendenza i beni durevoli, che hanno registrato un aumento del 6,3 per cento. (Inn)