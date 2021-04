Business News: Indonesia, Mitsubishi espande progetto smart city

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia commerciale giapponese Mitsubishi Corp. aggiungerà un progetto di sviluppo urbano alla smart city che intende realizzare alle porte di Giacarta. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che il piano prevede la realizzazione di distretti residenziali e commerciali su una superficie di sei ettari attorno ad una nuova stazione ferroviaria, al costo complessivo di 149 milioni di dollari. L'accordo, annunciato il 12 aprile, da una joint venture tra Mitsubishi e una unità del fondo d'investimento statale di Singapore, Temasek, espanderebbe il progetto ad una superficie di ben 100 ettari. La joint venture intende avviare la realizzazione del progetto nel 2022, un un'area adibita allo sviluppo 25 chilometri a Sud-ovest di Giacarta, già servita da una stazione che garantisce collegamenti via treno o autobus alla capitale in meno di un'ora. Lo scopo principale del progetto è aumentare l'accesso ai trasporti pubblici sviluppando aree attorno a stazioni ferroviarie e terminal di autobus, con l'introduzione di soluzioni tecnologiche come applicazioni smartphone per i residenti. (Fim)