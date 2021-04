Migranti: papa Francesco riceve alto commissario Unhcr Grandi, focus su movimenti persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in un'udienza privata l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, con il quale ha discusso di questioni legate alla libera circolazione delle persone. L'incontro è stato definito da Grandi "molto importante", che parlando a "Vatican News" al termine dell'udienza ha osservato che il Papa “è probabilmente oggi, nel mondo, uno dei più grandi paladini della causa dei più deboli”, in particolare rifugiati e migranti. Grandi ha detto di aver incontrato papa Francesco per trarre da lui forza e ispirazione. "Oggi conto le mie benedizioni", ha detto l'Alto commissario Unhcr in un post sul suo account Facebook personale dopo l'incontro. Nel corso del colloquio i due hanno discusso delle sfide riguardanti la protezione dei rifugiati in tutto il mondo, citando aree specifiche come l'America centrale, il Venezuela e il Libano. (segue) (Res)