Migranti: papa Francesco riceve alto commissario Unhcr Grandi, focus su movimenti persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi ha affermato di aver parlato anche della necessità che l'Unione europea si doti di uno strumento capace di gestire i movimenti delle popolazioni ed aiutare gli Stati membri a superare le carenze che stanno affrontando in questo senso. "Questo e altri sono stati l'argomento della nostra conversazione ma, soprattutto, ho trovato ancora una volta nel messaggio del Papa l'ispirazione di cui tutti abbiamo bisogno per essere migliori nel modo in cui trattiamo gli altri, in particolare i poveri", ha aggiunto Grandi. A questo proposito l'Alto commissario ha sottolineato anche l'importanza di rafforzare la cooperazione tra la Santa Sede e l'Unhcr nell'accoglienza, protezione e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati. (Res)