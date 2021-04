Roma: Figliomeni (Fd'I), mancato coinvolgimento residenti su progetto "strade scolastiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina, in una nota dichiara: "Come nei recenti casi in materia di viabilità a San Giovanni che, ricordiamo, hanno portato ad una sollevazione di comitati di quartiere, residenti e cittadini, anche con riguardo al progetto 'strade scolastiche', la Sindaca Raggi procede, senza alcun coinvolgimento dei cittadini delle zone interessate, alla pedonalizzazione delle strade incurante delle singole necessità e specificità delle stesse". "A forza di seguire gli slogan dei suoi spin doctor - aggiunge - per la campagna elettorale non si rende conto che sta mettendo in ginocchio, dal punto di vista della vivibilità quotidiana, interi quadranti della città. Finché non sarà potenziato in misura esponenziale il trasporto pubblico sarà molto difficile, se non impossibile, procedere a pedonalizzazioni selvagge in quanto la città di Roma è strutturalmente diversa da altre capitali europee dove c'è una grande offerta di metro e bus, che peraltro funzionano benissimo. Siamo assolutamente favorevoli al progetto volto a ridurre l'inquinamento nei pressi degli istituti ma i cittadini non possono essere penalizzati dalle scelte scriteriate, spesso decise da una squadra di consulenti pagati a peso d'oro per complicare la vita alle persone, soprattutto in tema di viabilità". (Com)