Covid: alle 17 di oggi somministrate 14.785.115 dosi di vaccino

- Prosegue la campagna di vaccinazione è questo pomeriggio alle ore 17, secondo l’ultimo rapporto del governo, erano state somministrate 14.785.115 dosi dei tre vaccini in uso in Italia. Si tratta di 141.369 mila somministrazioni in più rispetto al dato fornito questa mattina. Intanto il commissario all’emergenza, generale Francesco Figliuolo, ha annunciato oggi l’arrivo di ulteriori 400 mila dosi del siero di Moderna che saranno distribuite alle Regioni da domani. (Rin)