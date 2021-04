Lazio: Fd'I, su Ptpr nostra proposta difende istanze Comuni, ambiente e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, durante la discussione in Aula "sosterremo con decisione le nostre proposte per un Ptpr che veramente tuteli il paesaggio, migliori la qualità della vita dei cittadini, coniughi salvaguardia e sviluppo, sostenga il tessuto sociale e i produttori". Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia . "A darci ancora più forza - si legge ancora nella nota - l'ampia condivisione ed il diffuso apprezzamento che sta ottenendo la nostra iniziativa di chiedere ai sindaci del Lazio di sostenerci. In moltissimi hanno risposto positivamente alla lettera firmata insieme al coordinamento regionale di Fd'I che abbiamo inviato loro per illustrare le nostre idee. Un Ptpr che sia espressione delle istanze delle comunità locali e dal quale vogliamo siano cancellate quelle forzature inserite dall'amministrazione Zingaretti che sono fortemente penalizzanti per la gestione territoriale dei Comuni e vessatorie per il tessuto produttivo. Nel testo inviato agli amministratori locali, abbiamo altresì ribadito l'urgenza di sbloccare lo stallo generato dalla bocciatura della Corte Costituzionale, che tiene ferme molteplici attività imprenditoriali, agricole, turistiche, di rigenerazione urbana". (Com)