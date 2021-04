Milano: De Corato, no al prolungamento della Paullese dentro la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho partecipato, in viale Salomone angolo viale Ungheria, al presidio dei residenti del quartiere Merezzate insieme all'associazione Comitato viale Ungheria per protestare contro il prolungamento della Paullese nella città di Milano. Un'opera che porterà smog e traffico davanti agli asili e alle abitazioni, eliminando una preziosa area verde che invece dovrebbe essere tutelata. Quasi tutto il percorso sarà in 'trincea' con soltanto una piccola parte interrata che provocherà enormi disagi ai residenti che si trovano tra il nuovo quartiere Merezzate e la vecchia cascina Merezzate. L'arteria stradale passerà a pochi metri di distanza dalle abitazioni e da due asili. Tutto questo pur di non interrare il percorso per non 'disturbare' i due campi nomadi, uno regolare e uno abusivo, che si trovano in via Bonfandini. La nostra proposta è di far fermare la Paullese in corrispondenza del capolinea del tram 13" lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. (Com)