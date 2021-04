Milano: Mascaretti (Fd'I), il sindaco Sala pensa solo alle liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco ormai lo vediamo solo in veste di candidato. Non si vede più in Consiglio comunale, non è venuto a presentare il bilancio di questo anno così importante e l'ultimo del suo mandato, ma lo vediamo sempre a presentare nuove liste. Tuttavia, moltiplicare le liste è una dimostrazione di debolezza. Un sindaco uscente dovrebbe prendere i voti per ciò che ha fatto insieme con i partiti che hanno governato la città, se deve cercare decine di altre liste, vuol dire che sa che la maggioranza dei cittadini non intende confermarlo e che la sua maggioranza è ormai minoranza a Milano". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti capogruppo Fd'I a Milano. "Se avesse dedicato le stesse energie dedicate a creare nuove liste nel risolvere i problemi importanti di Milano, oggi la città sarebbe migliore. Alcuni problemi irrisolti da almeno cinque anni? Eccoli: case comunali che cadono a pezzi in ogni periferia della città. Tetti dai quali entra l'acqua ogni volta che piove, cadono i soffitti ci sono muffe ovunque, trasporto pubblico inadeguato allo sviluppo della città, mancato presidio del territorio dove hanno proliferato spaccio, violenza e degrado, mancate risposte a molte categorie colpite dalla crisi come i commercianti, le piccole aziende, i tassisti" aggiunge Mascaretti. (Com)