Tunisia: Covid, governo introduce nuove restrizioni dopo aumento casi

- Il governo della Tunisia ha deciso oggi di imporre, da domani fino al prossimo 30 aprile, nuove misure restrittive per far fronte al forte aumento dei contagi da Covid-19 nel Paese. Lo ha annunciato la portavoce del governo tunisino, Hasna ben Slimane, secondo l’emittente tunisina “Mosaique Fm”. In particolare, il governo ha deciso di bloccare la circolazione di tutti i tipi di automobili e mezzi di trasporto pubblico tra le 19:00 e le 5:00 del mattino, in parallelo al coprifuoco, che resterà in vigore tra le 22:00 e le 5:00. L’esecutivo tunisino ha inoltre deciso di chiudere tutti gli esercizi commerciali che non aderiranno ai protocolli sanitari e non rispetteranno il coprifuoco e di interrompere le lezioni, che – almeno nelle università – si svolgeranno da remoto. Tra le misure introdotte dal governo di Tunisi, anche l’invito alle istituzioni private ad adottare il lavoro a distanza e l’introduzione di una quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori. (segue) (Tut)