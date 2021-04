Tunisia: Covid, governo introduce nuove restrizioni dopo aumento casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del ministero della Salute, Nissaf ben Alaya, ha intanto affermato che la situazione epidemiologica nel Paese assiste a un peggioramento riguardo a tutti gli indici ed è attualmente in una fase “molto grave”, dato il forte aumento del numero di ricoveri in ospedale e dei decessi. Ieri il Paese ha registrato 2.401 nuovi casi e 86 nuovi decessi, per un totale di 281.777 infezioni e 9.639 morti dall’inizio della pandemia. A seguito dell’alto numero di contagi, diversi governatorati e delegazioni tunisine sono classificati ad alto rischio e le autorità hanno aumentato le restrizioni per contrastare la diffusione del virus. Lo scorso 15 aprile, il consigliere dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Souhail Alouini, ha avvertito come la situazione nel Paese nordafricano sia grave. In un messaggio condiviso sui social media ha invitato il governo tunisino a mettere in atto misure rigorose e urgenti "prima che sia troppo tardi”. (Tut)