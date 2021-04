Spagna: Iglesias (Podemos) avvia la campagna elettorale per la Comunità di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermezza e nessun complesso d’inferiorità per vincere alle elezioni per la Comunità di Madrid del 4 maggio prossimo. Così Pablo Iglesias, leader di Unidas Podemos, ha dato il via oggi alla sua campagna elettorale ad Alcalá de Henares, comune della Comunità della capitale spagnola. “La sinistra non ha problemi a dire che dobbiamo difendere ciò che è pubblico e che dobbiamo investire nella salute e nell'istruzione”, ha sottolineato Iglesias durante il suo intervento. "Non vinceremo chiedendo perdono e apparendo impacciati di fronte alle fake news della destra", ha continuato Iglesias, proponendo alle altre forze di creare un "programma di sinistra". “Bisogna dire alla gente che quando governeremo, faremo le cose in modo completamente diverso da come ha fatto la presidente della Comunità, Isabel Diaz Ayuso. Anche perché se qualcuno afferma che agirà nello stesso modo, nessuno voterà per la copia, ma sceglierà l'originale”, ha detto il segretario di Podemos, facendo un’apparente allusione al candidato socialista, Angel Gabilondo.(Spm)