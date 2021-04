Imprese: Cnh Industrial conferma fine trattative con Faw Jiefang per Iveco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha confermato il termine della trattativa con i cinesi di Faw Jiefang per la vendita di Iveco, ribadendo tuttavia l’intenzione di arrivare ad uno spin off delle attività “on highway” all’inizio del 2022. In una nota, Cnh Industrial ha fatto sapere di credere che ci siano “significative opportunità per lo sviluppo del business On-Highway, derivanti da infrastrutture e soluzioni di trasporto più sostenibili e allineate con gli obiettivi del Green Deal europeo”. (Com)