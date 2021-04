Covid: disponibili mezzo milione certificati vaccinali nel Lazio, 15 per cento scaricati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì "saranno caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel Fascicolo sanitario elettronico per gli assistiti del Lazio che hanno completato il percorso vaccinale. Il 15 per cento ha già consultato il proprio attestato vaccinale che ha un sigillo digitale di garanzia la cui autenticità è verificabile attraverso la App Salute Lazio ed è disponibile anche in lingua inglese. Il Lazio è pronto per la 'Green Card' ", comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)