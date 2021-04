Frosinone: Fp Cgil, aggressione in carcere, feriti 4 agenti, tra cui delegato sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Salzano, segretario generale Fp Cgil Frosinone Latina, in una nota dichiara: "Nella giornata di ieri, presso il carcere di Frosinone, 4 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti dopo che un detenuto ha appiccato fuoco alla cella ed opposto resistenza, tra loro anche il nostro delegato sindacale". Come Fp Cgil "abbiamo manifestato per la carenza di mezzi e personale. Il mancato potenziamento dell'organico - spiega - mette a repentaglio la vita degli agenti, tutto ciò non può essere più tollerato. Diffidiamo con fermezza l'amministrazione penitenziare a procedere con un immediato potenziamento di uomini e mezzi nel carcere di Frosinone. Tali atti potrebbero essere prevenuti e gestiti diversamente con le risorse adeguate. Un augurio di pronta guarigione a tutto il personale coinvolto", conclude la nota.(Com)