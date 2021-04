Germania: ministra Kramp-Karrenbauer accusa la Csu di mancanza di rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca ed ex presidente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer, ha mosso gravi accuse contro l’Unione cristiano-sociale (Csu) nella disputa in corso fra le due forze conservatrici sul candidato alle elezioni parlamentari del 26 settembre. Se si mette in dubbio la legittimità dei consigli direttivi della Cdu, definendoli come una “stanza sul retro”, emerge una mancanza di "rispetto reciproco” ed è un peccato per la “cooperazione nell'Unione", ha detto oggi Kramp-Karrenbauer durante un evento organizzato dal think tank Konrad-Adenauer-Stiftung a Koenigsbronn. Quest’approccio "tra l'altro, danneggia anche le strutture rappresentative che abbiamo nella Repubblica federale", ha aggiunto la ministra della Difesa. Kramp-Karrenbauer ha quindi fatto appello al senso di responsabilità di gestione dei due candidati rivali – il presidente della Cdu Armin Laschet e l’omologo della Csu Markus Soeder –, invitandoli a raggiungere un accordo. "Nessuno può togliere dalle loro spalle da questa responsabilità di leadership", ha detto Kramp-Karrenbauer. (Geb)