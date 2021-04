Libia: Covid, al via oggi la campagna nazionale di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi a Tripoli, capitale della Libia, e nei centri sanitari di altre municipalità la campagna vaccinale nazionale contro il Covid-19. Lo riferisce il portale libico “Libya Akhbar”, secondo cui in tutto il Paese 430 strutture sanitarie sono state fornite delle attrezzature necessarie per l’avvio delle operazioni di immunizzazione. Il direttore esecutivo del programma di vaccinazione nazionale a Tripoli, Al Sadiq al Bahil, ha confermato che nella capitale la campagna ha preso il via nelle municipalità di Tajoura, Souk al Jumah, Tripoli centro, Ain Zara e Andalus, mentre la somministrazione dei vaccini è stata momentaneamente posticipata nel quartiere di Abu Salim. I vaccini disponibili in Libia attualmente sono il russo Sputnik V, l’anglo-svedese AstraZeneca e il cinese Sinovac. (Lit)